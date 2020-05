Civitanova Covid Center all'ultimo collaudo

Manca un ultimo collaudo, dei tre richiesti, per rendere operativo il Covid Center di Civitanova, la maxi-rianimazione da 84 posti letto allestita dalla Regione Marche in collaborazione con il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, grazie alle donazioni dei privati. Si conta di completare questa fase già oggi, insieme alla formazione del personale, per iniziare ad accogliere domani i primi pazienti nell'ospedale all'interno della Fiera. I primi a essere trasferiti a al Covid Center di Civitanova dovrebbero essere i pochi pazienti rimasti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali di Civitanova e Camerino (ieri erano cinque in tutto) in modo da chiudere altre aree Covid temporane e riportare gli ospedali del territorio verso la normalità. Medici e infermieri già domani dovrebbero fare ingresso nell'ex struttura fieristica, occupando in questa fase iniziale due dei sei moduli realizzati dalla Regione Marche. La scelta del Covid Center, che ha avuto molti detrattori convinti che ormai sia una struttura costosa e superflua, è stata sempre difesa dal governatore Ceriscioli con un doppio argomento: garantisce una scorta d'emergenza, in caso di ripresa dell'epidemia, e fa risparmiare le risorse professionali necessarie per le rianimazioni. Ciascuno degli attuali 17 pazienti Covid in terapia intensiva distribuiti tra sette ospedali diversi, richiede al momento tre medici che ruotano durante la giornata. Gli stessi pazienti, una volta trasferiti a Civitanova, sarebbero assistiti con due turni di medici. Con l'entrata in funzione del Covid Center, altro argomento della giunta regionale, tutti gli altri ospedali ritorneranno ad occuparsi delle attività ordinarie extra-Covid, ridotte per tre mesi al minimo indispensabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA