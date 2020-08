Cinque positivi e 116 tamponi ai marchigiani andati all'estero

ANCONA Nell'altalena dei casi positivi registrati nelle Marche, dopo il picco dei 32 contagiati del 14 agosto, la curva è scesa a 11 con i tamponi di ferragosto e a 5 con i test effettuati nelle scorse ore. Una situazione attualmente sotto controllo (gli ultimi positivi sono stati segnalati uno in ogni provincia marchigiana), ma che deve essere attentamente monitorata anche in virtù dell'avvicinarsi della riapertura della scuola, fissata per il 14 settembre, e delle elezioni del 20-21 settembre. Due appuntamenti che il governo non è intenzionato a saltare, tanto che ieri ha deciso di chiudere definitivamente le sale da ballo e di rendere obbligatoria la mascherina all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino per contenere l'effetto movida. Intanto Sono scesi a 13, uno in meno di due giorni fa, i ricoveri ospedalieri legati al Covid nelle ultime 24ore nelle Marche: 8 sono a Marche Nord, quattro all'ospedale di Torrette di Ancona, mentre il tredicesimo è in terapia intensiva a Marche Nord. Il rapporto dimessi-guariti sono saliti a 5.854, i positivi in isolamento sono 181. Quattro le persone che si trovano presso strutture territoriali, nello specifico la Rsa di Campofilone. Il numero dei casi positivi è salito a 7.035, mentre resta immutato quello dei decessi, fermo da tempo a 987. In calo il numero delle persone in quarantena, che ora sono 1.296 (189 con sintomi ), tra cui 41 operatori sanitari. Tra i positivi segnalati dal Gores: comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Sono 116 i tamponi effettuati ai marchigiani rientrati dai Paesi a rischio nella giornata di Ferragosto. Sessanta per la provincia di Ancona, 35 a Pesaro Urbino, 9 ad Ascoli, 8 a Fermo, 4 a Macerata.

