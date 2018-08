Cinque mesi per un via libera e la Flaminia si tiene le buche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BUROCRAZIA ANCONA Passano i mesi, ormai ben cinque dall'approvazione del progetto definitivo, e neanche ad agosto si riuscirà a far partire i lavori di manutenzione stradale sulla Flaminia, che pure la giunta comunale il 20 marzo definiva urgenti per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Eppure il 6 aprile scorso il Comune aveva sorteggiato le 15 ditte invitate a presentare un'offerta e il 6 giugno c'era stata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori per rifare l'asfalto nell'ultimo tratto prima della stazione. Se,mbrava credibile il...