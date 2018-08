Ciccarelli: «Conero al completo fino a lunedì 20»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

A nnamaria Ciccarelli, presidente dell'associazione Albergatori della Riviera del Conero, Ferragosto da sold out in Riviera?«Sì, questa settimana di ferragosto le strutture sono al completo. Stiamo ricevendo anche in questi giorni tantissime richieste ma purtroppo non potremo soddisfarle. Fino al 20 agosto è tutto pieno e ci sono già prenotazioni anche per la fine di agosto e i primi di settembre».Fino a qualche anno fa i turisti programmavano anticipatamente le vacanze, ora?«Adesso prenotano sempre di più all'ultimo minuto. Questa...