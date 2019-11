Chiudono Stefanel e Sotto Sopra Corsa ai regali, via con l'handicap

IL COMMERCIO

ANCONA Turnover di negozi nello shopping di Natale. In arrivo nuove aperture nel centro storico, in particolare tra corso Stamira e via Marsala. Ma a far da contraltare l'addio del marchio Stefanel in piazza Roma e dopo cento anni la prossima chiusura del negozio di intimo e abbigliamento Rocchetti Floriana di corso Mazzini.

Gli arrivi

Nei locali che ospitavano l'emporio cinese Shanghai aprirà Amplifon e nei locali adiacenti arriverà un bar che farà anche ristorazione. Al posto della profumeria Limoni aprirà White Bakery, il ristorante che racconterà la cultura del buon cibo della tradizione americana newyorkese, mentre il negozio di giocattoli Dadi e Mattoncini si allargherà nei locali adiacenti in via Menicucci, che ospitavano il negozio di abbigliamento C.C.& Cocò. «Sabato 7 dicembre apriremo il nuovo locale spiega Andrea Valla, titolare di Dadi e Mattoncini e avremo 100 mq in più dedicati alla prima infanzia e ai libri per bambini e ragazzi. Allargheremo l'offerta e ci saranno giochi, prodotti di puericultura, con qualche abitino, set pappa, accessori per le mamme. Sarà uno spazio più tranquillo, dove proporre anche presentazioni di libri e momenti di lettura». Vicino a Dadi e Mattoncini, al posto della profumeria Limoni, il 6 dicembre, salvo imprevisti, aprirà White Bakery dove sarà possibile assaggiare i pancake, brownies, pancakes, sandwich e hamburger preparati con prodotti italiani. Sempre all'incrocio tra corso Stamira e via Marsala, ma nell'altro lato, al posto del mega emporio Shanghai, aprirà Amplifon. Mentre accanto, nei locali che ospitavano il negozio di abbigliamento Keyra, sono iniziati da poco i lavori e aprirà un bar che farà anche ristorazione. Tra le new entry anche locali legati al Natale. Fino al 10 dicembre, in corso Stamira 33 nel palazzo dell'hotel Roma & Pace, ci sarà una mostra di manufatti natalizi, mentre all'interno della Galleria Dorica, nell'ex sede elettorale della Mancinelli, ha aperto un punto vendita Oro delle Marche con prodotti natalizi ed eccellenze enogastronomiche marchigiane, dalla pasta al vino, fino all'olio. Sempre all'interno della Galleria dorica, nei locali che per tantissimi anni hanno ospitato la pelletteria Novelli, ha aperto un outlet con maglieria in cashmere e nel locale ad angolo tra la Galleria e il corso vecchio, si è trasferita la parrucchieria Jadis.

Gli addii

Non mancano però le chiusure. Dopo tantissimi anni, in piazza Roma, ha chiuso il negozio di abbigliamento femminile Stefanel e dopo cento anni chiuderà il negozio di intimo e abbigliamento Rocchetti Floriana di corso Mazzini. La liquidazione totale continuerà fino al 28 dicembre. Sempre in corso Mazzini ha iniziato la liquidazione totale anche Sotto Sopra (abbigliamento 0-16 anni), mentre a pochi metri di distanza, ha aperto da poco Dea Kids, negozio di scarpe e abbigliamento sportivo per bambini, nel locale per ultimo occupato da una merceria. In corso Garibaldi, invece, è sbarcato Vestopazzo che vende gioielli composti da alluminio riciclato, prodotti con tecniche artigianali in Madagascar.

Micol Sara Misiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA