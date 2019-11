Check-point BiAnconatale Blocchi di cemento horror

IL DECORO

ANCONA L'isola pedonale di corso Garibaldi stracolma, i giochi di luce, la neve artificiale e l'albero illuminato in piazza Roma. Giustamente il sindaco Valeria Mancinelli ne va orgogliosa e, dopo aver conquistato sabato sera gli anconetani al vernissage di BiAnconatale, ora punta ai turisti, con un appello a visitare la città durante le feste, per ammirare la ruota panoramica di piazza Cavour, i mercatini che s'allungano fino al Corso, il bosco degli Elfi di piazza Pertini e altro ancora.

Ma intanto, sperando che davvero i visitatori prenotino pacchetti vacanze negli hotel cittadini, l'amministrazione comunale dovrebbe affrettarsi a rimediare ad alcuni svarioni che rischiano di rovinare l'immagine di una città che si propone per attrarre turisti. Magari partendo dai 160 blocchi di cemento piazzati a protezione dei varchi dell'isola pedonale, come previsto ormai per il terzo anno alle normative in materia di pubblica sicurezza. Chissà se per coprirne la bruttezza verranno incartati a mo' di pacchi natalizi, operazione tentata nel 2017 ma sconsigliata dallo stesso sindaco («basta un po' di pioggia o vento perché si rovini tutto») che proprio due anni fa di questi tempi, in un forum al Corriere Adriatico, aveva promesso una riflessione sull'argomento. «Visto che dovremo abituarci a convivere ancora per diversi anni con le misure di sicurezza nelle zone pedonali - parole sue - stiamo già ragionando su come rendere esteticamente più gradevoli questi blocchi di calcestruzzo, poi studieremo anche soluzioni diverse, di minor impatto».

Pilomat e transenne

Si pensava a pilomat o transenne mobili intonate all'arredo urbano, ma due anni dopo quelle promesse, in centro l'effetto check-point Charlie è lo stesso. Anzi, è decisamente peggiorato, perché i cubi di calcestruzzo alti un metro piazzati quest'anno a protezione delle isole pedonali dove si svolgeranno le manifestazioni, da corso Garibaldi a corso Mazzini, da piazza Cavour a piazza Roma, sembrano davvero arrivati da qualche fronte di guerra.

Non solo grezzi, ma alcuni anche sbrecciati, altri già imbrattati da disegni osceni. Pieni di spigoli ad altezza di bambino. Con delle cavità che - per maleducazione, non per mancanza di cestini - vengono utilizzati come porta-rifiuti, che per altro nessuno ormai da tre giorni provvede a svuotare. Alcuni, visto che il bando del Comune chiedeva la presenza di elementi catarifrangenti, sono stati infiocchettati da nastri biancorossi. Probabile che i blocchi siano stati utilizzati già in occasione di altre manifestazioni e a forza di posizionarli e rimuoverli alcuni sono stati scheggiati. Assolvono senz'altro al loro compito di protezione, ma l'effetto estetico è sgradevole. Del resto quest'anno l'amministrazione civica - che pure ha investito nel cartellone natalizio circa 350mila euro, solo in parte coperti da sponsor - per i blocchi in cemento a protezione della zona rossa ha preferito una soluzione al risparmio, spendendo appena 7.200 euro più Iva (in tutto 8.784 euro) per il servizio di noleggio, posizionamento e rimozione di un massimo di 160 blocchi. Lo scorso anno, per lo stesso capitolo di spesa, il bilancio comunale prevedeva un impegno quasi doppio 14.481 euro per 120 blocchi di cemento.

Anche quest'anno la giunta aveva lanciato per tempo una richiesta di offerta aperta a tutti i fornitori del MePa (il mercato elettronico della pubblica amministrazione) per selezionare il fornitore dei blocchi di cemento da noleggiare. Ma s'era fatta avanti solo una ditta, la Superblock con un'offerta pari a 291 euro più Iva per ogni blocco, circa 56mila euro in tutto, non accettata perché ritenuta incongrua dal responsabile del procedimento - un dirigente dell'Ufficio Cultura, Turismo e Grandi eventi - secondo cui, sulla base delle esperienza passate, il prezzo massimo sarebbe di 90 euro a blocco. Il Comune ha allora sondato alcune ditte della zona e l'offerta migliore è stata ritenuta quella della ditta Giuliodori Srl, di 45 euro più Iva a blocco.

Poveri Rinoceronti

Magari con i soldi risparmiati si poteva dare una passata di vernice alle pareti intorno ai Rinoceronti di Trubbiani in piazza Pertini: lì davanti si sta montando il tappeto verde per inaugurare sabato prossimo il Bosco degli Elfi dove far vivere ai bambini nell'atmosfera magica del Natale. Due anni fa, proprio al vernissage delle feste natalizie, era stata inaugurato il restyling dell'area intorno alla scultura Mater Amabilis, finanziato con 15mila euro donati da Mobilità & Parcheggi con l'Art bonus: pareti imbiancate, nuove luci a led, targa illustrativa e cura del verde. Da almeno sei mesi ormai quelle pareti sono tappezzate da scritte e scarabocchi di ogni genere. Nessuno le pulisce?

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA