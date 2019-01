Cento milioni in tre anni ma piazza Pertini aspetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BILANCIOANCONA Un piano triennale dei lavori pubblici che prevede investimenti per quasi cento milioni, oltre la metà dei quali (poco meno di 50) programmati nell'anno in corso, poi 27,6 milioni nel 2020 e altri 20,5 nel 2021. Uno squilibrio che si spiega soprattutto con la possibilità di inserire a bilancio nel 2019, finalmente, gli investimenti del piano periferie Archi-stazione-Palombella (quasi 15 milioni), i 3 milioni del Social Lab e della palestra agli Archi e i 4,6 del progetto Iti Waterfront per l'ammodernamento del fronte-mare....