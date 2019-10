Cento euro per i massaggi hard Due arresti, 50 ragazze squillo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INDAGINE ANCONA La missione aziendale, declinata sul sito web della Kundalini Group, era quella di eliminare «in modo netto il concetto che un massaggio Tantra è un surrogato di un rapporto sessuale». Chi pensa che farsi fare un massaggio tantrico sia «come andare da una prostituta» prende un abbaglio. Sia mai, tutti luoghi comuni. Ma poi bastava inserire in un qualsiasi motore di ricerca i numeri di cellulari abbinati ai 9 centri aperti da nord a Sud, da Curtatone a Barletta passando per Ancona e Porto d'Ascoli, per ritrovarsi in un...