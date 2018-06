Cento anni fa la storica impresa di Premuda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AZIONEANCONA È la primavera del 1918. Dopo la terribile disfatta di Caporetto avvenuta l'anno precedente, l'Italia è riuscita con fatica a rialzarsi, respingendo anche gli attacchi dell'impero Austro-ungarico lungo la linea del Piave. La Grande Guerra sarebbe finita nel giro di qualche mese, ma i due eserciti non lo sanno ancora e cercano di uscire dalla situazione di stallo che li tiene in scacco. Proprio da Ancona parte una delle azioni che cambieranno definitivamente il corso del conflitto. La scelta della città per celebrare il...