CASTELRAIMONDO Studio epidemiologico sull'andamento del contagio da Covid-19 nella popolazione di Castelraimondo: al via dalla prossima settimana la mappatura tra i cittadini. Si è riunito nei giorni scorsi il gruppo di lavoro dell'amministrazione comunale di Castelraimondo di cui fanno parte anche i capigruppo del Consiglio. All'incontro ha partecipato anche il professore di Unicam, Guido Favia, referente del progetto insieme all'esperto Andrea Crisanti. Si è stabilito che lo studio partirà dalla prossima settimana. Questo per rispettare almeno le due settimane dall'allentamento delle misure restrittive disposto lo scorso 4 maggio e poter analizzare l'andamento del contagio con più puntualità.

«Il comitato scientifico che segue il progetto ha spiegato il sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli ha individuato il campione iniziale di popolazione che potrà essere coinvolto nello studio. Sara data priorità alle forze dell'ordine e a tutti gli operatori sanitari di ogni genere, la Protezione civile cittadina, tutti coloro che svolgono attività lavorative in pubblico e tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto nei mesi passati con familiari o altri congiunti poi risultati positivi. Infine, una fetta di popolazione scelta dai dottori di età compresa tra i 30 e i 55 anni. È bene ricordare che la mappatura avverrà sempre e comunque su base volontaria e sempre in collaborazione con i medici di base, che riceveranno poi gli esiti dei tamponi dei rispettivi pazienti».

