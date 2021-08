Castelli batte cassa da Giovannini: «Bene gli steward ma dateci ristori»

7«La conoscenza del coefficiente di riempimento possibile è condizione necessaria per ogni tipo di programmazione, che qualora dovesse scendere sotto quanto richiesto dalle Regioni, comporterà l'adozione inevitabile dello scaglionamento della domanda di mobilità scolastica, comprensibilmente osteggiata dalla Scuola, ma indispensabile per garantire la didattica in presenza». È la risposta fornita dall'assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli alla lettera del ministero Giovannini indirizzata a tutte le Regioni per conoscere lo stato dell'arte nell'organizzazione della mobilità degli studenti in vista della prima campanella di metà settembre. «Ti confermo comunque - dettaglia Castelli - l'operatività dei piani approvati dai tavoli prefettizi di coordinamento scuola-trasporti, salvo mutamenti che dovessero modificare le condizioni poste alla base dei suddetti Piani (coefficiente di riempimento degli autobus al 50% e didattica in presenza dal 50% al 75%)». Castelli documenta al ministro anche di una fruttuosa collaborazione con l'ufficio scolastico regionale «con cui sono state ricostruite le matrici origine-destinazione di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione». E poi anche una buona pratica, dettaglia ancora l'assessore ascolano «quella dell'impiego diffuso degli steward. L'impiego di operatori a terra nei pressi dei luoghi di accesso ai servizi di tpl per ottimizzare l'incarrozzamento sui mezzi e regolarne i flussi, è stata una buona pratica molto richiesta sui tavoli prefettizi e dai sindaci. È tuttavia importante trovare pronto ristoro a questo onere ulteriore nell'ambito delle risorse sui servizi aggiuntivi, che spesso regista importi non trascurabili». Castelli tocca anche un tasto ufficiale molto delicato: «siamo in attesa degli esiti del confronto sulla nostra proposta di revisione delle linee guida per il Tpl, inviata il 28 giugno scorso dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché di una conferma formale dell'innalzamento all'80% del coefficiente di riempimento dei mezzi anche nelle zone gialle».

