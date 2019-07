Caro mare, quanto mi costi Portonovo è un lido dorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEANCONA La spiaggia più cara dell'estate si conferma Portonovo, dove una sola giornata al mare può costare quasi 50 euro per un ombrellone, due lettini e il parcheggio. Al top della classifica degli stabilimenti più cari si piazza La Capannina: 30 euro al giorno per un ombrellone e due lettini a luglio, che diventano 35 euro ad agosto. I prezzi lievitano per chi sceglie lo stagionale: per un ombrellone e due lettini compreso il parcheggio, a seconda della fila di ombrelloni, oscillano da 1.850 fino a 2.600 euro per la prima fila....