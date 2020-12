«Cari umbri a Civitanova solo per casi di criticità»

7Il Covid Hospital di Civitanova? «Sarà usato solo nel caso ci si dovesse trovare in situazioni di criticità con le rianimazioni dell'Umbria». Lo ha detto ieri, intervenendo nel consiglio comunale di Spoleto, il consulente della Regione Guido Bertolaso: «Ho avuto notizia che alcuni deputati hanno addirittura presentato un'interrogazione parlamentare in merito alla possibilità di trasferire alcuni pazienti dell'Umbria nel Covid Hospital di Civitanova. Ecco, questa sarebbe una delle grandi accuse che mi vengono rivolte. Sono abbastanza abituato alle polemiche, quindi la questione non mi preoccupa più di tanto». Bertolaso ha quindi spiegato: «Quando si è trattato di definire il Piano di Salvaguardia per l'Umbria, abbiamo immaginato tutta una serie di situazioni. Poi si stanno realizzando nuovi posti di rianimazione, che in tutta Italia è l'anello fondamentale, ma debole, del sistema sanitario».

E ancora: «Realizzare un letto di rianimazione vero e proprio ha detto Bertolaso - non significa mettere là una tenda, qualche lettino, quattro aste per le flebo e magari qualche monitor per fare scena. È una cosa completamente diversa: la tecnologia più complessa che esista in campo medico e nell'ambito di una struttura ospedaliera».

