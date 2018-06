Cardoni e i triumviri del Pd «Così i dem sono cresciuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLITICAANCONA Il Pd nazionale sul lettino dello psicanalista. E c'è chi invoca di attuare il modello Ancona per ripartire. Ovvero incrementare voti e confermare il sindaco anche quando il vento è contrario. Riuscendo a tenere botta alle Politiche con il 23,93% per poi decollare al 30,37 delle Amministrative. Tra i democrat dorici c'è chi parla di Fort Alamo Pd Ancona (Simone Pelosi dixit), però per il segretario comunale Giovanni Cardoni «non esiste una formula magica ma il modello dell'impegno, il ritornare tra la gente, ascoltare i...