Cardeto, lavori da incubo il bar rischia la stagione

L'AMBIENTEANCONA Il Demanio ha consegnato i lavori per la messa in sicurezza dell'arco del Belvedere Neruda, da cui a dicembre erano caduti alcuni massi. Ma l'avvio materiale dell'intervento previsto ieri ancora non √® partito. ¬ęVigiler√≤ sulla situazione assicura l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi affinch√© i lavori partano il prima possibile¬Ľ. L'intervento √® urgente perch√© da sei mesi il parco √® diviso a met√†, mentre il bar Fargo vicino al vecchio faro, gestito dall'associazione Nie Wiem, non pu√≤ riaprire finch√© l'area √®...