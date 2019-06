Capannelli costretto alla resa Dopo tre anni addio TiCiPorto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOANCONA E' un colpo durissimo per l'estate dorica. Salta il TiCiPorto, ora è ufficiale. Ad annunciare il dietrofront, la società Bonta delle Marche che ieri ha comunicato all'Autorità Portuale la rinuncia alla domanda di concessione demaniale per l'area da 3mila mq al Porto antico, su cui sarebbe dovuta andare in scena la quarta edizione della kermesse gastronomica. Cala il sipario, come anticipato su queste colonne, su una querelle che andava avanti da settimane, non senza polemiche. I due fronti«La rinuncia arrivata solo il 17...