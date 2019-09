Cantieri boom, tutti in fila da Torrette alla Baraccola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il RESTYLINGANCONA Che si arrivi da nord o da sud, i due principali accessi al capoluogo di regione sono interessati in questi giorni da cantieri per i nuovi asfalti che rallentano il traffico. Alla strettoia presente sulla Flaminia da metà luglio, per i lavori di manutenzione stradale che dimezzano la carreggiata tra Torrette e la stazione, da giovedì pomeriggio si è aggiunto un cantiere sul lato opposto, l'accesso ad Ancona per chi viene da sud, per la nuova rotatoria tra via Flavia e via Borsellino, dietro la Multisala della Baraccola.In...