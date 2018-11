Cantiere in via Marsala Il bitume tra i passanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CAOS ANCONA I cantieri stradali per i nuovi asfalti lavorano in pieno centro, con disagi e difficili convivenze nell'anello di piazza Pertini, mentre si sblocca finalmente un altro lotto di appalti per le manutenzioni stradali, con l'aggiudicazione definitiva a un'impresa di Camerino del pacchetto che prevede la riasfaltatura delle vie Nenni, Trionfi, Metauro, Tenna, Fratelli Zuccari, Palombare e Bersaglieri d'Italia. Se ne occuperà la ditta Edil Asfalti, che ha offerto un ribasso del 21,52%, facendo scendere il costo per il Comune da...