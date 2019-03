«Camping, sofferenza finita pronti a riaprire per l'estate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA «L'obiettivo è riaprire per la prossima estate con il massimo dei sacrifici che ogni socio della cooperativa dovrà sopportare. Dobbiamo finire i lavori al campeggio. È rimasto chiuso per troppo tempo». Parola di Vincenzo Monaco, presidente della cooperativa che gestisce il camping Il Conero, inattivo ormai dal 2010, quando la procura aveva ordinato il sequestro di tutta l'area nell'ambito di un'indagine che per quasi dieci anni ha tenuto in bilico le sorti del campeggio dislocato su una superficie di 24mila metri quadrati, a...