CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINOUna trentina di fasce tricolori a rappresentare i tanti comuni della Diocesi con in prima fila l'appena eletto sindaco di Camerino Sandro Sborgia. Il Papa ha stretto la mano a tutti e sotto il loggiato del palazzo arcivescovile si è intrattenuto, tra gli altri, qualche minuto con il primo cittadino di Castelraimondo Renzo Marinelli che svela poi il motivo del colloquio: «Qualche anno fa in un incontro a Roma mi confidò che in Argentina aveva conosciuto un frate cappuccino di Castelraimondo ma non si ricordava il nome. Qualche tempo...