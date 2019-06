CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CAMERINOIl Papa con il caschetto della Protezione civile dentro il duomo. Il Papa che ripete per 18 volte durante l'omelia la parola «speranza». Ma prima di predicare dall'altare di una piazza Cavour puntellata fino all'ultima crepa, entra nelle casette, asciuga le lacrime dei terremotati. Porta la speranza, fisicamente. E parla con i bambini come un nonno premuroso («mangiate eh, è importante») ma anche come un maestro elementare («Il terremoto fa pensare alle cose che cadono. Noi dovremmo lasciarle cadute o dobbiamo rialzarle?»). Il...