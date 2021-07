calendario solo altre 31mila prime somministrazioni, poi stop. «Una volta terminata la lista delle prime dosi - insiste Marco Pompili, direttore dell'Osservatorio epidemiologico della regione - arriveremo ad una copertura di circa 960mila marchigiani, circa il 70% della popolazione. Una percentuale ancora troppo bassa».

Le decisioni

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato che il settimana si discuterà sull'obbligo vaccinale per gli insegnanti, tema fra i più caldi dell'estate in corso assieme a quello dei tanti no vax tra gli under 60.Tra personale scolastico e Università la profilassi si è fermata da tempo a 32.667 vaccinati con la prima dose, mentre alla data di ieri sono 30.134 gli appartenenti a questo target che hanno ricevuto anche il richiamo. Nelle Marche è ancora molto indietro la conclusione della vaccinazione del personale non sanitario (Oss, personale di supporto negli ospedali e altri): su 46.248 prime dosi sono in 28.919 hanno ricevuto anche la seconda. Sulla questione anti virus e sanità, le Marche hanno già aperto un fronte per i medici no vax che hanno l'obbligo di sottoporsi alla profilassi: al vaglio le prime situazioni da parte di Asur e Aziende ospedaliere.

Maria Teresa Bianciardi

