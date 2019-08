Calcio e Olimpiadi Mille atleti in campo per la Macroregione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPUNTAMENTOANCONA Ancona di nuovo capitale sportiva della Macroregione. Il primo passo dal 28 al 29 agosto quando è in programma la VII edizione della manifestazione Noi in gioco per la Macroregione Adriatico Ionica- Sport, Dialogo, Cultura e Valori, promossa e organizzata ancora una volta dalla Giovane Ancona Calcio. Al torneo di calcio partecipano tre squadre marchigiane (Giovane Ancona Calcio, Alma Juventus Fano e Fermana ), l'Hajduk di Spalato, l'Atalanta, Rnk Split Football club e Klubi Sportiv Flamurtavi di Valona per un totale, tra...