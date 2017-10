Calci, pugni e un bidone in faccia Un ragazzino picchiato al Piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAANCONA Al Piano va così. Ci sono notti più nere di altre e angoli di tenebra dove s'incrociano questioni in sospeso tra bande che regolano i conti con il sangue, o stupidi litigi si incrudiscono in pestaggio. Buona la seconda, in questo caso. Ieri mattina poco prima delle 3,30 l'inseguimento di un ragazzino di origini sudamericane è finito nel crocevia tra le Grazie e via Macerata. Lui è rimasto a terra, riempito di botte. Si agitavano come ombre nell'oscurità: il minorenne peruviano e un amico davanti, un giovane romeno...