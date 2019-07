Calbucci: «È impossibile controllare tutti i clienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERVISTAANCONA Da una parte c'è la volontà di organizzare eventi a pochi passi dal mare e a entrata libera per rafforzare la movida di Palombina. Dall'altra, lo spettro degli intoppi burocratici e, soprattutto, la paura di poter incombere in sanzioni o, peggio, nella sospensione della licenza del locale in caso avvengano episodi giudicati dalle forze dell'ordine problematici per la sicurezza pubblica. L'incudine, il martello e il rebus del comportamento dei fruitori della spiaggia, spesso giovanissimi che entrano nei locali già provati...