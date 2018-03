Cade sul marciapiede rotto e dovrà risarcire il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PERICOLO ANCONA Quel marciapiede sbrecciato è stato come un baratro, il precipizio di una vita stravolta da un banale incidente. È crollata a terra e poi in depressione. Dalle ferite fisiche si è rialzata, non da quelle dell'animo, profonde, inguaribili. È bastato mettere un piede in fallo per perdere il lavoro, la casa e i sorrisi, sfioriti sotto il peso di una causa che, come un boomerang, le si è ritorta contro. Chiedeva giustizia per una caduta che le ha cambiato l'esistenza, nel verso peggiore. Ma dopo 5 anni di battaglia, ora è...