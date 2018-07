Cade al Passetto Soccorsi difficili per la gran folla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Una brutta caduta alla Seggiola del Papa, il tempestivo intervento della Croce Gialla per i soccorsi. La difficoltà di poter raggiungere il luogo dell'incidente da parte dei soccorritori a causa della grande folla presente in questi giorni al Passetto. È successo ieri mattina, quando la centrale operatriva del 118 ha allertato l'automedica e un equipaggio della Croce Gialla di Ancona per soccorrere una persona caduta a terra. Un bagnante, mentre camminava sugli scogli in prossimità della Seggio del Papa, è scivolato sulle alghe ed...