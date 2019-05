Caccia alla classe dirigente del 2020 «La Lega capitalizzerà questo 38%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODOANCONA Come si sta sul tetto della regione con il 38% dei voti? Molto bene, a giudicare dalla soddisfazione espressa dal commissario per le Marche Arrigoni e dai principali militanti del Carroccio marchigiano sui social. E a giudicare anche dall'inquietudine che serpeggiava tra i dem lunedì mattina, poi mitigata dai risultati delle urne amministrative. Ma il sentiero è chiaro: la Lega marcia decisa su palazzo Raffaello e nei 12 mesi che la separano dalle Regionali deve armare una macchina capace di tradurre tanto, se non tutto,...