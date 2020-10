C laudio Schiavoni, presidente Confindustria Marche, la nuova giunta regionale è fatta. Ha dato un'occhiata alla squadra?

«Ho letto i nomi, aspetto di vedere tutte le deleghe. Ma sì, credo che ormai il nuovo governo sia pronto a partire ed è fondamentale per le Marche».

Visto? Non c'è nemmeno un assessore dalla provincia di Ancona. Giorgia Latini è nata a Fabriano ma la sua vita gravita ad Ascoli.

«Devo dire che la cosa mi ha sorpreso parecchio. Ovviamente non c'è una regola scritta che imponga un assessore proveniente dal capoluogo di regione, ma devo ammettere che c'è delusione su questa scelta del governatore Acquaroli».

Quindi è solamente una questione di politically correct? Perché la provincia di Ancona è stata l'unica ad avere spalleggiato ancora il Pd alle elezioni.

«Noi industriali non guardiamo alla spartizione del territorio e alle dinamiche interne alla coalizione salita al governo. Ci preme avere interlocutori preparati e pronti a condividere un percorso che sostenga le attività produttive della regione e che si occupi del territorio. Avere un esponente della città più grande delle Marche e della provincia con il capoluogo, agevolerebbe anche il rapporto con l'ente. Quasi fondamentale, direi».

Per dirla tutta?

«Mi sembra davvero strano che il neo governatore non sia riuscito a trovare una persona competente e preparata nell'Anconetano. Detto questo, si va avanti».

Proviamo. Mirco Carloni è l'assessore alle attività produttive. Sarà il referente del governo da qui ai prossimi cinque anni.

«Ma noi abbiamo anche chiesto al presidente Acquaroli un dialogo continuo con tutta la giunta. Perché il motore delle Marche, industria e manifatturiero, coinvolge tutte le deleghe. In questo momento non si può viaggiare a compartimenti stagni».

Tre priorità che avete segnalato ad Acquaroli durante gli incontri pre-elettorali e che adesso ripresenterete sul tavolo del governatore.

«Infrastrutture: porto, interporto, aeroporto, Fano-Grosseto ma anche infrastrutture di rete. Non è pensabile che in alcune zone dell'entroterra gli imprenditori non possano contare nemmeno sul 4G. Terremoto: dal 2016 ci sono aziende che attendono di ripartire come gli era stato promesso, mentre il territorio si va velocemente svuotando a causa della ricostruzione rimasta al palo. E ancora: digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese, che fa il paio con l'attrattività della regione e con la formazione dei giovani. Mai come oggi i ragazzi devono essere in grado di affrontare il mondo del lavoro in maniera preparata e qualificata».

Delega dopo delega arriverete, come ha pronosticato, a fare il giro della giunta. Prima impressione leggendo i nomi?

«Non conosco tutti i politici entrano in giunta, vedo però che sono persone giovani e valuto questa cosa positivamente. Le persone che conosco sono brave e competenti, hanno a cuore l'interesse della regione. Spero che il governatore Acquaroli nel decidere la squadra abbia assegnato gli assessorati a seconda competenze e non per mera spartizione politica territoriale. Perché non bisogna perdere altro tempo».

Come gli ultimi cinque anni?

«Con l'ex governatore Ceriscioli non ci siamo trovati male e nell'assessore Manuela Bora abbiamo trovato un interlocutore attento e pronto a rispondere alle nostre richieste».

Dunque bisogna ripartire in generale.

«L'industria sta segnando il -22% e con il blocco dei licenziamenti per il Covid al momento gli effetti non si vedono. Ma cosa accadrà quando questa norma non sarà più in vigore? Dobbiamo rimboccarci subito le maniche ed affrontare i tempi duri che verranno».

Maria Teresa Bianciardi

