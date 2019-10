«C'è una sola Uscita Nord ora il progetto definitivo»

LE INFRASTRUTTURE

ANCONA Rinfrancati ma guardinghi. Ovest o nord, sulla strada dal porto all'A14 troppe volte negli ultimi venti anni si è tornati al punto di partenza, come in un infernale gioco dell'oca. E quando sul sito dell'Anas è apparso il documento con l'ipotesi di studiare un tracciato alternativo a quello dalla Flaminia alla Variante passando nell'area Bartoletti, già giudicato fattibile, il sindaco Valeria Mancinelli ha voluto subito capire. E agire. Così lunedì si è presentata, assieme all'assessore al porto Ida Simonella e al presidente Ap Rodolfo Giampieri, nell'ufficio del ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli .

A Roma «per avere informazioni», ma soprattutto «capire se il Ministero aveva cambiato opinione sul progetto precedente». Ci sono due progetti o si va avanti su quello da 3,3 km già individuato? «Il ministro che ci ha rassicurato, insieme al Provveditorato per le opere pubbliche, che il percorso non è cambiato» ha riferito il sindaco durante la riunione, già convocato nei giorni scorsi, con Regione, Ap, Camera di commercio, sindacati, cluster portuale, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, ordini degli architetti e ingegneri. Tutti rassicurati e soddisfatti. Con un però. «Dobbiamo vigilare sulle varie tappe di questo progetto nel suo complesso e questo farà il tavolo permanente di coordinamento istituito con tutti coloro che hanno partecipato al summit - ha sottolineato il sindaco al termine dell'incontro - Ovvero seguirà passo i vari procedimenti e prenderà iniziative anche eclatanti, se serviranno, per poter portare a casa il risultato».

«Quando sono uscite notizie circa un ripensamento del tracciato della bretella per l'uscita a Nord da parte di Anas - ha ricordato il sindaco - ci siamo subito allarmati e abbiamo immediatamente chiesto un incontro con il ministro delle Infrastrutture perché Anas è una struttura tecnica che esegue le indicazioni del ministero. Quindi volevamo capire se il Ministero aveva cambiato opinione sul progetto precedente. A maggio sembrava tutto a posto, invece sono uscite notizie diverse, di ripensamento del tracciato. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con il Ministro che ci ha rassicurato, insieme al Provveditorato per le opere pubbliche, che il percorso non è cambiato - ha rimarcato la Mancinelli - Nessun'altra ipotesi progettuale esiste per il Ministero se non quella che ipotizzava un tracciato già noto, dietro Bartoletti e prima dell'incrocio di Torrette per capirci. Itinerari alternativi non esistono. Abbiamo chiesto di procedere ora con la progettazione definitiva».

Ma allora perché quella della nota dell'Anas, braccio operativo del Ministero delle Infrastrutture, con l'ipotesi di studiare percorsi alternativi? «Non ci interessa capire il perché l'Anas abbia pubblicato sul suo sito l'eventualità di approfondire un percorso alternativo o se qualche tecnico ha creato disturbo - ha sottolineato il sindaco - C'è un solo progetto e su quello formalmente il Ministero darà indicazioni all'Anas di sviluppare le successive fasi». Ovvero passare al progetto definitivo da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale per poi redigere quello esecutivo e indire la gara d'appalto per i lavori. I tempi? Senza intoppi forse due anni. Ma su questo versante il sindaco non si sbilancia, visto anche gli stop subiti dal raddoppio della Variante alla Statale 16.

Uno dei tre tasselli fondamentali del nuovo asse di accesso alla città da Nord: l'interramento con gli escavi del porto e la creazione del lungomare Nord, l'Ultimo miglio porto-Statale da 97 milioni e il raddoppio della Variante. «Per quest'ultimo il progetto definitivo è approvato e finanziato e l'Anas ha in corso la procedura di esproprio dei terreni. Poi effettuerà la gara per i lavori» ha riassunto il sindaco. Per il lungomare Nord «c'è già un progetto definitivo approvato, il finanziamento è già totale», «la Valutazione di impatto ambientale da parte della Regione è in corso di perfezionamento e a breve passerà al Ministero per l'ambiente» ha aggiunto Anna Casini, assessore regionale alle Infrastrutture. Per quanto riguarda Rfi, incaricato per l'appalto dei lavori per il lungomare Nord, ieri al summit il direttore di produzione territoriale D'Alessandro, ha confermato che la gara d'appalto si farà entro un anno. «L'unica questione che rimaneva aperta era quella della bretella con Anas che la deve progettare. E su questo ora dobbiamo stare attenti affinché non si torni indietro alle caselle precedenti come in un micidiale gioco dell'oca».

