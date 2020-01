C'è qualcuno che si prende un po' di colpa?

Sembrava archiviata la settimana nera del novembre 2018, quando in pochi giorni prima venne scoperto dalla polizia un covo di spacciatori nigeriani con dentro una ragazza quasi ridotta in schiavitù, poi quattro famiglie vennero evacuate per il crollo di un solaio. Pareva tornata un po' di calma nel recinto dell'ex Erap di via Marchetti-via Pergolesi, 21 palazzine al centro di un progetto di lifting urbano e sociale atteso da tre anni e mezzo. Sembravano aver prodotto risultati non solo i passaggi di polizia e carabinieri, ma anche la linea adottata dal Comune contro l'abusivismo, fatta di sanzioni per gli occupanti senza titolo e di appartamenti per l'emergenza lasciati liberi per non saturare troppo il quartiere di casi sociali complicati. Tanto che il 7 novembre scorso, presentando alle Muse il suo libro su I principi del buongoverno, il sindaco Mancinelli usava toni da gag per narrare le peripezie burocratiche necessarie per far sloggiare un ex occupante abusivo. Invece si scopre ora che c'è poco da scherzare e che ancora adesso, di frequente, i residenti del piccolo quartiere a due passi dalla stazione vedono ammassati in strada mobili che vanno e vengono, in un valzer di inquilini di cui nulla sanno. E scorgono sagome furtive che sgattaiolano fino agli scantinati, come i quattro immigrati africani che, sorpresi a trafficare in un bazar della droga, giovedì hanno accolto i poliziotti prendendoli a morsi e brandendo un'accetta. Ma davvero non si riesce a garantire la legalità in un mini-quartiere di 21 palazzi in un capoluogo di regione? Il Piano periferie, con il suo progetto di riqualificazione che destina quasi 5 milioni all'ex Iacp, sembra davvero un'ultima chiamata. A patto che non si faccia trascorre altro tempo in attesa dei cantieri, rischiando di arrivare troppo tardi.

l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA