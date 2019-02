«C'è più paura? Eppure i furti diminuiscono»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

V icequestore Carlo Pinto, dirigente della Squadra Mobile, chi sono i ladri che hanno preso di mira la nostra città? «Intanto le statistiche dicono che non c'è un'emergenza, i furti diminuiscono anche se la percezione è un'altra. Si tratta di gruppi che solitamente non sono del luogo. Arrivano lo stesso giorno che devono fare il furto e ripartono subito. Si muovono quasi sempre a bordo di auto con targhe rubate, non riconducibili a nessun componente della banda». In che modo agiscono? «Si concentrano su zone periferiche, poco illuminate...