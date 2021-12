C'è Omicron che avanza in provincia di Ancona

ANCONA Anche per Santo Stefano tamponi e contagi sono andati con un filo di gas. Hanno effettuato il test solo le persone che temevano per un contatto a rischio o chi ha voluto accertarsi della negatività per proteggere qualche congiunto nelle reunion familiari. Sono stati solo 309 i nuovi casi a fronte di un altrettanto numero basso di tamponi, 2.377 nel percorso diagnostico screening, con positività 13% (totale tamponi 3.344), con un tasso di incidenza cumulativo di 337,94 su 100mila abitanti. Secondo i dati della Regione Marche i ricoveri sono 245 (+4 su ieri), di cui 42 in terapia intensiva (+4), 50 in semi intensiva (-1), 153 (+1) in reparti non intensivi, dieci i dimessi nell'ultima giornata. L'occupazione dei posti letto è al 16,8%, in area medica (invariato a 203) 20,97%. Quattro i nuovi decessi: sono morte 4 donne di età compresa tra 87 e 96 anni, tutte con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.225. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di casi nelle 24 ore, 216, seguita da Pesaro Urbino con 53, Ascoli Piceno con 10, Macerata con 7, Fermo con 5, mentre i casi fuori regione sono 18. Nel laboratorio di Virologia di Torrette hanno sequenziato una cinquantina di casi con la variante Omicron e nella provincia di Ancona ha superato il 25% dei casi positivi da Covid rilevati.

