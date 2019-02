CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è già un progetto preliminare redatto dai tecnici del Comune, ma bisognerà affidare un incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. L'obiettivo della giunta è riuscire a fare tutto entro quest'anno. «Intanto incassiamo questo traguardo parziale della convenzione, una buona notizia attesa da quattro anni, in cui ci siamo impegnati a fondo per riattivare la convenzione scaduta nel 2015», sottolinea l'assessore alla Partecipazione Stefano Foresi. Non sembrano entusiasti però i residenti del quartiere storico Guasco-San Pietro,...