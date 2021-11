C'è DigiPalm per i Comuni più connessi

ANCONA Il progetto DigiPalm (Digitalizzazione delle pubbliche Amministrazioni locali delle Marche) è stata una delle prime azioni fortemente volute dal vicepresidente della Regione Marche e assessore alla Digitalizzazione, Mirco Carloni, per favorire la trasformazione e l'innovazione digitale dei Comuni del territorio. «L'iniziativa - dichiara Carloni - finanziata tramite il Fondo Innovazione del ministero Innovazione Tecnologica, nell'ambito di un accordo dello scorso dicembre 2020, stipulato con il Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è una palestra per i progetti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questi progetti la Regione assume il ruolo di facilitatore per far evolvere e migliorare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso un impiego utile ed efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un supporto strategico e concreto soprattutto per i piccoli Comuni, che rappresentano una larga percentuale del tessuto urbano regionale». Il progetto fa leva sul ruolo di intermediario tecnologico della Regione e sulle risorse del patrimonio informatico del Polo Strategico Regionale dai data center alle piattaforme applicative regionali per i pagamenti elettronici, all'autenticazione degli utenti e l'erogazione dei servizi di eGovernment per fornire le necessarie azioni di supporto tecnico, formazione ed accompagnamento agli enti aderenti ed ai loro cittadini.

