Buona notizia dagli ospedali Leggero calo dei ricoverati

ANCONA C'è una buona notizia nel giorno dell'Epifania: per quanto i contagi nelle Marche facciano registrare record dopo record (va ricordato anche il massiccio ricorso ai tamponi in farmacie e ambulatori) i ricoveri negli ospedali sono scesi di tre unità, ora a quota 293. Record, invece, come si diceva per il numero di nuovi casi positivi: 3.120 con incidenza a 784,86 su 100mila abitanti. I pazienti in terapia intensiva sono 50 (-2), quelli in semi-intensiva 57 (invariato), quelli in reparti non intensivi sono 186 (-1). Nel conto della giornata vanno conteggiati anche 21 dimessi, quindi l'occupazione delle intensive è al 19,4%, quella di area medica (complessivamente 243 posti letto) è al 24,22%. Da segnalare anche quattro nuovi decessi: sono morti tre uomini e una donna di età compresa tra 51 e 90 anni con patologie pregresse. Il totale delle vittime sale così a 3.274. Ci sono 43 persone in osservazione nei pronto soccorso e 136 ospiti di strutture territoriali (Campofilone, Galantara, Macerata Feltria). I positivi alla data di oggi sono 10.148 (+1.120), di cui 9.855 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena perché positive, o in attesa dell'esito del tampone o perché venute a contatto con contagiati sono 25.161 (+2.223).

