«Bottiglie portate a mano nelle case»

ANCONA Anzitutto, a nome dell'azienda, porge le scuse ai cittadini per i disagi provocati dal prolungato blackout idrico. Poi però Moreno Clementi, da cinque mesi direttore generale di Viva Servizi Spa, ha l'orgoglio di rimarcare l'attenzione rivolta agli utenti interessati dal disservizio, circa 20mila. «I nostri tecnici, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono intervenuti alle tre di notte per fermare l'erogazione e hanno subito avviato i lavori di ripristino della condotta. Si è provveduto a creare dei bypass per fornire l'acqua a macchia di leopardo alle utenze coinvolte». Intanto si approntavano sistemi di approvvigionamento provissorio, con i punti di erogazione alla piscina del Passetto e in piazza Cavour, l'autobotte subito inviata all'ospedale Salesi e altre due in piazza del Senato e in piazza Sangallo. «Inoltre i nostri operatori, insieme ai volontari della Protezione Civile, hanno portato a casa a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta perché impossibilitati a muoversi, acqua minerale». Le cause della rottura? «Le indagheremo, per ora - anticipa il direttore Clementi - le ipotesi riguardano il difetto di fabbricazione del tubo o le sollecitazioni dovute all'intenso traffico, anche pesante, in quella zona della città. La rottura poi è stata causata alla pressione certamente più alta che si verifica nella notte quando c'è un consumo molto minore rispetto alle ore diurne». Ma Clementi assicura che «il tubo in questione è di certo molto lontano dalla soglia di criticità, posizionata intorno a 50 anni» e che l'azienda investe ogni anno 22 milioni di euro, 12 dei quali sono destinati al rinnovamento della rete idrica potabile mentre il resto sono destinati alla rete fogniaria.

