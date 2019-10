Borini: «Tutti con l'auto fino davanti alla scuola»

L'INTERVISTA

ANCONA Tiziana Borini, assessore alla Pubblica Istruzione, che ne pensa della rissa scoppiata martedì davanti alla media Podesti per un parcheggio in doppia fila?

«Un episodio sconfortante».

Poco tempo fa un gruppo di condomini di piazza Salvo d'Acquisto ha denunciato episodi di sosta selvaggia all'uscita dalla elementare Falcone che hanno dato luogo a liti. Colpa dell'inciviltà dei genitori, o residenti e automobilisti dovrebbero essere più tolleranti?

«Chi abita vicino ad una scuola dovrebbe abituarsi all'idea che in certe fasce orarie per alcuni minuti si crea un po' di traffico in più. Tuttavia questo non giustifica i genitori, che spesso dimostrano di non aver alcun rispetto né per i residenti, né per gli stessi bambini, visto che il caos che creano mette in primis in pericolo proprio i più piccoli».

Ma perché si crea questo caos?

«Perché pare che i genitori non possano fare a meno di parcheggiare il più vicino possibile alla scuola. In alcuni plessi abbiamo dovuto mettere i collaboratori scolastici a presidiare i cancelli, poiché come questi si aprivano c'era sempre qualcuno che tentava di entrare per posteggiare all'interno».

Come si combatte tale malcostume?

«Innanzitutto con iniziative di sensibilizzazione. L'anno scorso, nell'ambito del progetto Io decoro Ancona e tu?, abbiamo mandato gli alunni della scuola elementare De Amicis in giro per il quartiere Adriatico con in mano un blocchetto di Multe morali da consegnare agli adulti che tenevano comportamenti non corretti nei confronti dell'ambiente e del prossimo. L'esperimento si è dimostrato efficace, dal momento che per un adulto risulta piuttosto imbarazzante essere multato da un bambino. Perciò quest'anno lo riproporremo sicuramente in altre scuole».

E poi?

«E poi promuovendo una mobilità più sostenibile. Il piedibus, che consiste nel far accompagnare a piedi da un gruppo volontario di adulti i bambini fino a scuola lungo un tragitto che ha fermate come quelle dello scuolabus, è già attivo in sei quartieri e quest'anno intendiamo estenderlo ai quartieri nuovi, in particolare proprio alla scuola Falcone».

Per quanto invece riguarda gli scuolabus veri e propri?

«Stiamo rinnovando il parco mezzi, ma per ora il numero complessivo non può essere aumentato. Cerchiamo di soddisfare più richieste possibile con le risorse che abbiamo, privilegiando le frazioni e i quartieri più distanti dalle scuole»

In compenso state incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico.

«Sì, soprattutto tra i ragazzi delle medie, che possono usufruire di un abbonamento speciale di Conerobus. Per questo abbiamo fatto spostare la fermata della Circolare Sinistra proprio davanti alla Leopardi e modificato il percorso del 6 su richiesta dei genitori degli alunni della Carlo Antognini per farlo passare in via Veneto. Tuttavia se l'utenza non aumenta rischiamo di dover fermare la sperimentazione».

Però i residenti chiedono più controlli.

«Per le situazioni più difficili garantiamo la presenza dei vigili, che però non possono stare davanti a tutte le scuole. Non ce ne sono abbastanza».



Michele Rocchetti

