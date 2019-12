Bonifica amianto in quattro edifici

ANCONA Poker bonifiche dall'amianto nei manufatti comunali. In base alle schede di valutazione presentate da un tecnico esterno, il Comune ha deciso di affidare a un'impresa osimana quattro interventi connessi alla presenza di amianto. La spesa di 4.751,90 euro (iva compresa) permetterà di effettuare quattro interventi. Nel dettaglio sono previsti lavori al Circolo sociale ricreativo di via Gioberti 9 9 per la bonifica su rottura di una lastra sul lato sudovest della copertura; alla scuola dell'infanzia Curie all'Aspio Vecchio 1 dove verrà rimosso un comignolo presso forno in disuso collocato in area esterna. Due invece le bonifiche programmate all'ex Centrale del latte (foto) di Torrette: la rimozione di un moncone di canna fumaria rotta e la bonifica su rottura di una lastra della copertura. Ulteriori interventi che permetteranno di ridurre la lista dei lavori da effettuare nei manufatti di proprietà comunale. In passato il censimento aveva permesso di individuare 66 siti da bonificare sui 355 edifici censiti. In base a quella lista sono scattati nel corso degli anni diversi interventi, tra cui quello più importante relativo alla bonifiz totale degli elementi di amianto all'ex Angelini della Palombella. Il Comune aveva inoltre affidato lavori per neutralizzare la presenza di amianto al palasport di via Veneto.

