Bocciati i terzi mandati Si tentenna sui sindaci

IL CENTROSINISTRA

ANCONA Ai tempi del Covid 19, anche la politica si adegua. Il Pd regionale, con il segretario Giovanni Gostoli, ha appena definito quello che viene definito come «il regolamento quadro per la selezione delle candidature del Pd alle elezioni regionali 2020». Non più assemblee bollenti con iscritti pronti a dare battaglia, anche se negli ultimi tempi il clima è sempre risultato più disteso, ma distanziamento, sociale, non politico. Si ricorrerà ai collegamenti online e alle varie piattaforme.

La tradizione

Come per ogni selezione che si rispetti, il datore di lavoro chiede il possesso di alcuni requisiti ben precisi. Chiarito chi comanda, il regolamento dice che si possono candidare quanti hanno i requisiti previsti dalla legge e fin qui siamo nella tradizione come pure per l'adesione al codice etico del Pd e ai vari regolamenti. Così, di rimbalzo, si dice pure che chi si candiderà dovrà partecipare con mille euro alle spese elettorali del partito, con 2.500 nel caso di elezione.

I punti

Siamo in tempi di crisi, i dem ne prendono atto e aggiungono che chi sarà eletto sarà tenuto a finanziare il partito, nelle stesse modalità del 2015, nessun aumento. Bene. Al punto 4 del regolamento ci sono i divieti assoluti: non sono candidabili quanti risultino in rotta di collisione con il codice etico, non abbiano contribuito da eletti a finanziare il partito e i membri delle commissioni di garanzia. Al punto cinque si manifesta qualche cedimento: si dice che «solo eccezionalmente sono candidabili presidenti delle province o i sindaci eletti alle recenti elezioni amministrative e non a scadenza naturale del mandato». Cosa significa eccezionalmente? Se un sindaco appena eletto manifesta il desiderio di candidarsi - alcuni hanno dato da mesi segnali evidenti - quali saranno i criteri di valutazione? La corrente, la chiara fama, le idee per la Regione? #No panico, si direbbe per mutuare un celebre brand coniato da alcuni dem ai tempi della chiusura delle scuole ordinata da Ceriscioli e contestata dal premier Conte. Al capoverso successivo si torna ai divieti assoluti: «Non sono ammesse deroghe per terzi mandati in consiglio regionale». Poi un altro divieto, fatto stavolta per evitare accordi sottobanco, per via della doppia preferenza, a discapito dei candidati in partenza da realtà più piccole: «Non è possibile proporre la doppia candidatura di un uomo e di una donna della stessa città di residenza, in particolare sopra i 15mila abitanti». Un uomo e una donna no, ma due donne o due uomini evidentemente sì. Infine i tempi e i modi: «Il segretario provinciale presenta all'assemblea provinciale convocata anche online, entro il 4 luglio, un'ipotesi di lista anche con un numero di nominativi superiore a quello della lista elettorale».

Luca Patrassi

