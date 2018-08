Bivacca su una panchina Degrado in pieno giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA ANCONA Posto che vai, bivacco che trovi. Alla luce del sole, sulle panchine di una piazza, nell'ombra di edifici diroccati. Balordi e senzatetto ovunque. Il dramma sociale è un film di disperazione che scorre sotto gli occhi di cittadini che oscillano tra l'indifferenza e l'indignazione. Come quello che l'altro giorno ha scattato alcune foto in piazza Ugo Bassi e le ha postate su Facebook: si vede un uomo dormire su una panchina, in pieno giorno, fra coperte e buste piene di viveri. In lontananza, un capannello di persone...