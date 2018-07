Bimbo di 5 anni salvato mentre sta annegando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA NUMANA Era andato a fare il bagno con il figlioletto di cinque anni. Un attimo dopo non lo trovava più. Si è voltato e l'ha visto riverso in acqua, con la faccia in giù. Non stava giocando a fare il sub, come qualcuno immaginava. Aveva perso i sensi, sorpreso da un'onda più violenta. E' stato proprio il papà, gridando aiuto, a prenderlo in braccio e portarlo a riva, dove subito si sono materializzati due angeli custodi in bikini: un'anestesista milanese e un'infermiera, che si stavano godendo qualche ora di relax sotto il sole...