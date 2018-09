Bimbi? Meglio vaccinarli Pochi dissensi all'obbligo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCUOLAANCONA Dalle Faiani-Garibaldi si alza, quasi unanime, un coro di sì ai vaccini e i più convinti sono i genitori dei bambini stranieri, che nei loro paesi di provenienza hanno spesso sperimentato cosa significa non avere una adeguata copertura vaccinale. Ieri, primo giorno di scuola, i genitori degli alunni si sono ritrovati a fare i conti con la normativa che tutt'ora impone, pur con la nuova possibilità dell'auto certificazione, l'obbligo di vaccinazione per l'ammissione in classe.L'accordoAlla primaria Faiani, che ospita anche la...