«Bimbi al gelo sui banchi Se continua li ritiriamo»

IL CASO

ANCONA «I bambini battono i denti dal freddo, se continua così non li mandiamo più a scuola». E c'è già chi imputa alle basse temperature registrate in classe la causa dei primi sintomi influenzali. Genitori in rivolta alla scuola primaria Dante Alighieri di Collemarino. Sostengono che dalla ripresa delle lezioni, dopo l'Epifania, i termosifoni siano spenti o comunque non funzionino correttamente. Un problema che, per la verità, secondo alcuni esiste da tempo, ben prima delle festività natalizie, almeno per quanto riguarda i caloriferi delle toilette.

Il meteo

E per fortuna che l'inverno sin qui è stato clemente. Ma adesso le famiglie borbottano. Sulle chat di classe sono circolate lamentele, critiche, accuse. C'è chi addirittura ha proposto lo sciopero: «Lasciamo i bimbi a casa fino a quando non riparano l'impianto». Ma poi è prevalsa la logica: il primo danno, così, lo si farebbe solo ai pargoli. Meglio continuare a mandarli a scuola, magari più imbottiti del solito, ed evitare mosse clamorose che potrebbero trasformarsi in un boomerang. La segnalazione, però, è partita. La professoressa Lorella Cionchetti, dirigente dell'istituto comprensivo Ancona Nord, fa sapere che «siamo stati informati del problema e stiamo già prendendo provvedimenti».

L'interessamento

Del caso è stato interessato l'ufficio scolastico provinciale, oltre al Comune. «Abbiamo incaricato una ditta specializzata che ha inviato sul posto dei tecnici per verificare la situazione - spiega l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi -. Ci siamo messi in contatto con la preside, secondo cui il problema riguarda solo un termosifone, quello del bagno, che verrà riparato in breve tempo. Gli altri, invece, sono regolarmente funzionanti. Poi ci sta che alla ripresa delle lezioni gli ambienti scolastici siano più freddi, dopo che l'impianto di riscaldamento è stato spento per tutto il periodo della pausa natalizia». Non la pensano allo stesso modo, però, i genitori. «Il malfunzionamento è continuo e non riguarda solo i bagni, dove i termosifoni sono spenti da tempo - spiega un papà -. In questi giorni pure in classe i caloriferi sono gelati e i nostri figli sono costretti a stare in classe al freddo, come ha constatato la mamma di un alunno. La stessa cosa è accaduta a dicembre, prima delle vacanze. I tecnici sono già intervenuti, hanno tolto l'acqua dai termosifoni, ma il problema non è stato risolto». Il Comune, comunque, ha garantito che i lavori di ripristino dell'impianto verranno eseguiti tempestivamente. Non sembra una stagione felice per la primaria Alighieri.

Le grane

La prima grana era scoppiata a settembre, in concomitanza con la ripresa delle lezioni, quando alcuni genitori, preoccupati per lo stato di salute dell'edificio scolastico, hanno segnalato e fotografato vistose crepe su pareti e soffitti di alcune classi. L'Amministrazione comunale aveva rassicurato tutti sin da subito, inviando comunque sul posto per un sopralluogo i propri tecnici e i vigili del fuoco: in effetti, non erano stati riscontrati problemi strutturali tali da destare allarme. Tuttavia, era stato transennato un bagno fino alla sistemazione di una fessurazione, considerata più importante delle altre. I genitori, preoccupati per i propri figli, si erano rivolti anche ai carabinieri che, di conseguenza, avevano trasmesso l'informativa agli assessori competenti, tra cui Paolo Manarini, secondo cui la protesta era «cresciuta irragionevolmente perché la struttura è in sicurezza» anche se l'edificio presentava crepe e ammaloramenti per i quali è stato predisposto un intervento.

Stefano Rispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA