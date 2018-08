Bilancio, sulla carta il Comune potrebbe sbloccare 20 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTIANCONA L'emendamento 13.2 del Milleprorghe prevede la possibilità del libero utilizzo degli avanzi di amministrazione. Ovvero quei tesoretti accantonati nei bilanci comunali ma finora intoccabili. Anche se ancora non è ancora chiaro come e con quali criteri sarà possibile utilizzare questi fondi. Se questa facoltà sarà riservata a tutte le amministrazioni o soltanto a quelle che verranno (e come?) definite virtuose. Gli uffici della ragioneria del Comune di Ancona, nonostante il personale ridotto per il periodo estivo, hanno...