Big in concerto L'autunno caldo del palasport

ANCONA Un autunno caldo per i concerti al PalaPrometeo. Stasera sul palco del palas di Passo Varano arriva Coez con il suo È sempre bello in tour, durante il quale porterà live alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album. a novembre invece sarà la volta di Mika, tornato con il nuovo singolo Ice Cream. Il brano ha fatto da preludio al nuovo album, My Name Is Michael Holbrook, e il Revelation Tour che prende il via a Londra il 10 novembre e toccherà numerose nazioni. In Italia sono previste ben 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città. E tra queste anche il PalaPrometeo dove Mika si esibirà il 26 novembre dopo un assaggio della sua grinta con la performance improvvisata in piazza Roma. Il tris d'assi si completa il 3 dicembre con l'arrivo di Eros Ramazzotti che farà tappa ad Ancona con Vita ce n'è world tour. Uno spettacolo che toccherà l'Italia e le principali capitali europee per festeggiare i 35 anni di carriera di Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo: una grandiosa avventura dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo. Due invece le date già segnate in agenda per il 2020, in particolare per quel ceh riguarda giugno. Ma in questo caso il palcoscenico sarà allestito allo stadio Del Conero. Il primo ad esibirsi Tiziano Ferro con il TZN2020, il tour pensato come una festa per celebrare insieme al suo pubblico i 40 anni che compie l'anno prossimo. TZN2020 prenderà il via sabato 30 maggio dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e dopo Milano (Stadio San Siro), Torino (Stadio Olimpico), Padova (Stadio Euganeo) e Firenze (Stadio Franchi) farà tappa il 20 allo stadio Del Conero di Ancona. Il testimone poi passerà il 30 giugno ad Ultimo che torna nel capoluogo dorico (a maggio l'esibizione al palas), data inserita tra i sei nuovi appuntamenti del 2020 già in buona parte sold out.

