Benvenuti al Passetto new style I laghetti pronti il primo giugno

LA RINASCITA ANCONA Sarà inaugurata il 1° giugno, alle 18, l'area dei laghetti del Passetto, luogo dell'infanzia di tanti anconetani, e il nuovo percorso pedonale che, da piazza IV Novembre passa davanti al chiosco Miramare e arriva fino alla piattaforma degli ascensori. Dopo una serie di intoppi e deroghe, i lavori ai laghetti stanno per concludersi. È invece agli sgoccioli e sarà ultimato tra oggi e domani l'intervento per il nuovo camminamento in Pineta, prima in asfalto, realizzato con materiali naturali e adeguate strutture di...