BARBARA GABRIELLI

B arbara Gabrielli, consigliere d'amministrazione dell'omonimo gruppo commerciale, sa che oggi sarà un giorno campale in tutti i punti vendita.

«Ci siamo mossi in tempo e il direttore del personale, Sabino Giorgi, in questi giorni ha provveduto a informare adeguatamente i nostri collaboratori e tutti i lavoratori esterni all'azienda come i consulenti, fornitori, addetti alle pulizie, artigiani, sul contenuto e sulle modalità applicative del decreto. L'azienda è chiamata solo ad applicarlo e lo farà senza ideologismi e senza giudizi morali sulle scelte dei singoli».

Quali saranno le modalità di applicazione della norma?

«Ogni lavoratore/collaboratore a qualsiasi titolo della Magazzini Gabrielli è libero di adottare la scelta che ritiene più opportuna. L'attenzione dell'azienda è e deve essere esclusivamente concentrata sul Green pass e sulla sua validità».

Temete qualche defezione?

«Il rispetto dell'azienda nei confronti delle legittime scelte individuali dei singoli è un valore che promuoviamo: non saranno consentite discriminazioni di alcun tipo nei confronti delle scelte individuali. Alla stessa maniera non saranno tollerate azioni volte ad aggirare o contrastare le disposizioni previste dalla norma e quelle già in vigore in azienda. Lo dobbiamo perché è una nostra specifica responsabilità di legge, per la protezione della salute dei nostri colleghi e dei nostri clienti».

Come avverranno i controlli?

«L'obiettivo è di abbinare un lettore QR-code agli orologi marcatempo. Se il QR-code è valido, la timbratura viene acquisita. Se il QR-code non è valido o è mancante, viene respinta. Inoltre, sono previsti controlli a campione. Nel contempo rafforzeremo il presidio nei punti vendita e in tutte le sedi aziendali ed effettueremo più controlli manuali».

