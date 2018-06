Baraccola sotto il nubifragio:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA ANCONA Una cosa mai vista. Una bomba d'acqua che ha riportato alla mente l'alluvione del 6 settembre 1959 in cui morirono dieci persone. A distanza di quasi sessant'anni si è sfiorata una tragedia bis: un'auto è rimasta intrappolata nel sottopassaggio di via Caduti del Lavoro, madre e figlia di 81 e 53 anni sono state tratte in salvo dalla polizia appena prima di annegare. Gli ostaggiPuro terrore anche alla Baraccola, dove decine di automobilisti si sono incagliati nella carreggiata divenuta un fiume in piena, con onde alte mezzo...