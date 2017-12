Baraccola ko Torrette pure E al Piano gran caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PERIFERIAANCONA Martedì di passione anche in periferia. Da nord a sud, il capoluogo è stato interessato da code e ingorghi per tutta la giornata, in particolare negli orari di punta, dunque al mattino presto, a pranzo e dopo le 18. Criticità a Torrette, al Piano e pure alla Baraccola, con inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza . A Torrette la situazione è solo lievemente migliorata rispetto al lunedì nero. Ma i problemi restano perché è in corso l'opera di asfaltatura di via Conca, nella corsia a salire verso il Taglio,...